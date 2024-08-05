Україна

Андрій Шевченко озвучив наступну мету для національної команди.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про мету національної команди під керівництвом Сергія Реброва на найближче майбутнє.

"Сергію Реброву та його тренерському штабу, його концепції розвитку збірних було висловлено повну підтримку. Ми знаємо, куди ми рухаємося, що й для чого ми робимо. Ми отримали достатньо інформації, робимо висновки.

Що стосується найближчих завдань для національної команди, то розпочинаємо новий дворічний відбірний цикл. Його головна мета — потрапляння на ЧС-2026. Тому й завдання в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності в нас був додатковий шанс для потрапляння на чемпіонат світу.

Ще одне важливе рішення, ухвалене на комітеті, — це питання реформування відділу скаутингу та аналітики УАФ", — наводить слова Шевченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, у Лізі націй Україна зіграє проти Чехії, Албанії та Грузії.