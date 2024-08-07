Форвард провів минулий сезон у Кривбасі.
Віктор Блізніченко, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
07 серпня 2024, 11:42
Український нападник Віктор Блізніченко наразі робить свої перші кроки в "дорослому" футболі.
Минулий сезон для 21-річного вихованця київського Динамо пройшов у оренді в криворізькому Кривбасі, тоді як до цього він рік провів у петровському Інгульці.
Ця ж кампанія підготувала для нього нове випробування — виступи за київську Оболонь, яка офіційно оголосила про цей трансфер на своїх ресурсах.
Деталі угоди з Динамо не розголошуються.
У минулому сезоні Блізніченко провів 11 матчів (171 хвилину) та забив один гол.