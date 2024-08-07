Україна

Форвард провів минулий сезон у Кривбасі.

Український нападник Віктор Блізніченко наразі робить свої перші кроки в "дорослому" футболі.

Минулий сезон для 21-річного вихованця київського Динамо пройшов у оренді в криворізькому Кривбасі, тоді як до цього він рік провів у петровському Інгульці.

Ця ж кампанія підготувала для нього нове випробування — виступи за київську Оболонь, яка офіційно оголосила про цей трансфер на своїх ресурсах.

Деталі угоди з Динамо не розголошуються.

У минулому сезоні Блізніченко провів 11 матчів (171 хвилину) та забив один гол.