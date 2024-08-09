Верес та Динамо продовжать програму української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Кілька років тому Верес розпочинав сезон із виключно виїзних матчів, бо добудовував “Арену Верес”. Зараз, таке відчуття, він повертає ті борги: другий матч поспіль команда тепер уже Олега Шандрука проведе вдома. У першому не було ані поразки, ані перемоги, ані голів – західноукраїнське дербі із Карпатами закінчилося 0:0.

Гра пройшла так, що Верес має бути незадоволений нічиєю – але в другому матчі, гадаю, будь-який рівнянин буде радий повторенню результату. Нехай київське Динамо і приїде до Рівного рівно через два дні після матчу Ліги чемпіонів, але це все одно Динамо – команда, яка за Олександра Шовковського знову нагадала, що в рамках чемпіонату України для неї немає інших завдань, окрім перемоги у кожній грі.

У двадцяти матчах Прем'єр-ліги при новому тренері кияни здобули 17 перемог, двічі зіграли внічию і лише один раз програли. Єдина поразка легко вгадується навіть якщо ви встигли про це забути (Шахтар), а ось нічиї були з досить несподіваними суперниками. І окрім ЛНЗ, нічию з Динамо Шовковського здобув саме Верес – причому на цьому ж місці, із тим самим Шандруком на своїй брівці.

Що потрібно буде зробити СаШо, щоб не повторити осічку? Ну, перш за все, треба зазначити, що за цей час у нього збільшилася кількість варіантів в атаці. У тому матчі з варіантів на лаві Динамо були лише Діалло, Беніто та Пономаренко – при тому, що і в основі вийшло тріо Шепєлєв-Андрієвський-Шапаренко. Зараз, окрім того, що відновилися Ярмоленко та Буяльський, встигли придбати Пихаленка – у Шовковського, взагалі-то, розкішний вибір в атаці.

При цьому, повторюся, після гри з Рейнджерс для Динамо минуло лише два дні – при тому, що матч зі скоттами вийшов дуже складним, а Верес, повторюся, на старті чемпіонату нікуди не їздив. Заради справедливості, киянам пощастило із суперником – все-таки до Рівного їхати з Любліна не так довго – але ротація все одно буде доречною.

Проти Рейнджерс на заміни вийшли Буяльський, Волошин, Лонвейк та Брагару – щонайменше трьох перших можна чекати сьогодні в основі. Дубінчак може знову підмінити Вівчаренка, та й Андрієвський в чергове отримати шанс. Ну і по Себальйосу все гостріше і гостріше питання, навіщо його купили. У вівторок він уже був у заявці, але подивився гру з найкращих місць. Може, його дебют відбудеться у Рівному?

Все це очікування поновлення ніяк не скасовує факт, що буквально в попередній раз Динамо тут втратило очки і що матч проти Вереса обіцяє бути складним. Рівняни добре обороняються, вони нарешті взяли класного воротаря (за всієї поваги до Ющишина та Когута, жоден з них не був у розквіті сил – ну а Паст невчасно травмувався) – і, звичайно, проти такого суперника вони підуть в оборону всією командою. Просто така диспозиція, що оновити “старт” – хід, який, як мінімум, не зменшує шансів Динамо. У Шовковського зараз, якщо не два, то півтора повноцінних склади.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамо може забити 950-й гостьовий гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч). 90-й домашній матч Вереса в УПЛ, в якому рівняни можуть на своєму полі 30-й раз зіграти внічию. Безпрограшна домашня серія Вересу в УПЛ триває 5 ігор: 2 перемоги та 3 нічиї. Безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 9 ігор: 8 перемог та поразка. 50-й матч в УПЛ може провести Семен Вовченко (Верес). 30-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат, 20-й — Микола Шапаренко (обидва — Динамо).

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