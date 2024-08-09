Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий берег та полтавська Ворскла.

Київський Лівий берег та полтавська Ворскла відкриватимуть програму другого туру української Прем'єр-ліги на столичному стадіоні Лівий берег.

Віталій Первак, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Сідннея ліворуч у захисті, тоді як Галас гратиме праворуч у півзахисті.

Сергій Долганський, на тлі розгрому від донецького Шахтаря (0:5), використав із перших хвилин Крупського на лівий фланг оборони, тоді як Скляр гратиме в центральному трикутнику, а Ндукве розташується на вістрі атаки.

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Банада, Дедух — Галас, Синиця, М. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Семенов, Дударенко, Співаков, Литовченко, Косовський, Колесник, Непейпієв.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Павлюк, Скляр, Челядін — Нестеренко, Ндукве, Кане.

Запасні: Домолега, Бацула, Ковталюк, Хрипчук, Мякушко, Шкрієль, Прус, Ієде, Корнієнко.



Гра Лівий берег — Ворскла почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.