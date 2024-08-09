Україна

Житомирський колектив посилився ексгравцем Дніпра-1.

Атакуючий півзахисник Богдан Лєднєв став гравцем Полісся, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Угоду з 26-річним українцем розраховано до кінця червня 2026 року. Житомирян він представлятиме у футболці з 30-м номером.

У сезоні-2023/24 Лєднєв виступав за Дніпро-1. На його рахунку 4 голи в 29 матчах у всіх турнірах.

У 2 турі чемпіонату України Полісся вдома зустрінеться з Шахтарем, чинним чемпіоном. Матч відбудеться в неділю, 11 серпня (початок — о 18:00).