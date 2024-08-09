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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та Динамо Київ.

Рівненський Верес та київське Динамо зіграють на рівненському Авангарді в рамках другого туру української Прем'єрі-ліги.

Олег Шандрук, після нічиєї проти львівських Карпат (0:0), залучив до стартового складу Мельника та Вовченка в лінії оборони.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти шотландського Рейнджерс (1:1), використав із перших хвилин Нещерета в рамці воріт, тоді як Тимчик та Дубінчак гратимуть на флангах захисту, Андрієвський розташується в опорній зоні, а Волошин та Буяльський зіграють у трійці під нападником, Супрягою.

Верес: Кожухар — Протасевич, Мельник, Гончаренко, Вовченко — Кльоц, Яго — Шарай, Дахновський — Степанюк, Мрвальєвич.

Запасні: Когут, Ющишин, Гакман, Кучеров, Чечер, Гайдучик, Куція, Світюха, Годя, Баран, Луан.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Андрієвський, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Супряга.

Запасні: Бущан, Вівчаренко, Рубчинський, Лонвейк, Малиш, Себальйос, Діалло, Біловар, Брагару, Піхальонок, Михайленко, Пономаренко.



Гра Верес — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.