Україна

Ворскла на досвіді розібралась із Лівим берегом

Полтавці тривалий час не могли знайти власної гри в атаці, але скористались помилками суперників.

Лівий берег — Ворскла, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лівий берег — Ворскла 0:3

Голи: Челядін, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3



Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней (Непейпієв, 69) — Банада, Дедух — Галас (Співаков, 62), Синиця, І. Когут (Астахов, 62) — Сухоручко.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Павлюк (Корнієнко, 82), Скляр (Шкрієль, 78), Челядін (Хрипчук, 79) — Нестеренко (Мякушко, 59), Ндукве (Ковталюк, 58), Кане.



Попередження: Якимів, Дедух — Павлюк