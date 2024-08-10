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Голкіпер Динамо висловився про перемогу над Вересом у матчі УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над рівненським Вересом із рахунком 2:1.

Воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Хочу попросити вибачення у команди за таку прикру помилку, за те, що змусив хлопців понервувати. Вважаю, треба бути стійким, воротарям це особливо потрібно. Про цю помилку під час гри необхідно негайно забути, бо немає часу розчаровуватися.

Сейв наприкінці матчу? Я роблю свою роботу. Можна сказати, що я виправив свою помилку. Радий, що ми перемогли.

Верес — хороша команда, вони це довели у попередньому поєдинку з Карпатами. Те, як ми виходили з-під пресингу у першому таймі, було чудово. А у другому таймі, якби не помилка, спокійно б довели гру до перемоги.

Були емоції після гри. Коли пропускаємо, буває важко оборонятися, наприкінці матчу, коли іде навала від суперника. Але я вважаю, усе добре, усі мене підтримали. Будемо готуватися до матчу-відповіді Рейнджерс, як належить", — цитує слова Нещерета офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Верес — Динамо Київ ви можете на Football.ua.