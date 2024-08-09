Україна

Насичений матч у Рівному завершувався під акомпанемент шаленої зливи.

Другий тур української Прем’єр-ліги продовжувався матчем у Рівному, куди на стадіон Авангард у гості до місцевого Вересу навідалось київське Динамо. Транзитом поміж своїми європейськими пригодами та протистояннями проти шотландського Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА, певна річ. А отже команді Олександра Шовковського потрібна була ротація, за що й сподівались зачепитись футболісти Олега Шандрука, які в першій грі так і не розпечатали ворота львівських Карпат.

"Біло-сині" ж ще не стартували в чемпіонаті офіційно, але ігрової практики в них наразі чи не більше за всі команди нашої першості, тож тренерському штабу довелось залучати гравців резерву, аби зайвий раз не наражати когось із провідних виконавців на травми. Напевно, "червоно-чорні" мали б на цьому підловити "біло-синіх", але за умови, коли ті не помилялись, то на шо мали розраховувати господарі? Перший тайм у Вересу вийшов, м’яко кажучи, ніяковим.

Бо нібито "резервне" Динамо, як виявилось, біжить уперед до атаки аж ніяк не гірше, за "основне". Ще й комбінує на завершення, а суперники, відповідно, помиляються хоч "основною", хоч "резервом", якщо такий у рівнян узагалі в наявності.

Там не дограли епізод, там помилились у володінні, там поспіх у атаці, там завчасне припинення боротьби — усе це грало проти Вересу, і зрештою на 15 хвилині Кабаєв виборов м’яч для Шапаренка на лівому фланзі штрафного, а той пробив під поперечину над голкіпером, до якого також можна поставити кілька запитань.

І це ж був не поодинокий епізод, коли було помітно, наскільки Динамо не хоче, аби в цьому матчі взагалі виникали якісь питання, і наскільки "червоно-чорні" здатні помилятись на рівному місці та просідати за найменшого тиску. Але питання реалізації завжди ходить десь поруч із Динамо. Особливо, якщо умовний Владислав Супряга грає на вістрі атаки. Моменти знову були, але форвард усе ніяк не потішить нас голами в офіційних матчах.

Натомість, Шапаренко не зупинявся, і незадовго до перерви покотив на Буяльського в центрі штрафного, а той пробив поміж ніг воротарю. Усе. Тоді здавалось, що в другому таймі взагалі немає жодної потреби. Однак після перерви ми повернулись одразу з двома замінами у киян і аж трьома в господарів, що само по собі привертало увагу.

Без наслідків теж не могло обійтись. Тим паче, що Нещерет був готовий забезпечити нам дуже цікавий фінал цього протистояння. Просто вибив м’яч у Шарая, коли перехоплював дальню передачу Кожухара за межами штрафного. Десь ми подібне вже бачили. А як побігло після цього вперед сполохане Динамо! О, то треба було бачити! Кожухару довелось відпрацьовувати на лінії за всю команду разом, і одного разу його навіть урятувала стійки. Тиск був шалений.

А потім Рівне накрило зливою нечуваної сили й запал Динамо кудись зник. Верес відповідно побіг уперед із останніх сил і це була справжня пожежа на полі. Це ж команди до цього добряче розігрілись із грубими фолами одна проти одної, тож певний градус і без того був присутнім. І тут уже не обійшлось без запального моменту Яго здалеку в праву дев’ятку та сейву Нещерета, який, напевно, де в чому компенсував ту хибу. А ще краще міг компенсувати її Пономаренко, але схибив під час контратаки на порожні ворота. Загалом, у Рівному був дуже цікавий футбол.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме криворізький Кривбас, а київське Динамо поїде в гості до львівських Карпат.Верес —1:2Шарай, 62 — Шапаренко, 15, Буяльський, 44Кожухар — Протасевич (Гакман, 46), Мельник (Луан, 80), Гончаренко, Вовченко — Кльоц (Кучеров, 46), Яго — Шарай, Дахновський (Світюха, 75) — Степанюк, Мрвальєвич (Гайдучик, 46).Нещерет — Тимчик, Попов (Біловар, 68), Михавко, Дубінчак — Андрієвський, Шапаренко (Піхальонок, 46) — Волошин, Буяльський (Лонвейк, 90), Кабаєв (Брагару, 46) — Супряга (Пономаренко, 82).Попередження: Протасевич, Мрвальєвич, Степанюк, Вовченко, Гончаренко — Кабаєв, Попов, Брагару