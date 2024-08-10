Україна

Система "PASS" не підійшла словацькому клубу.

ДАК 1904 звільнив з посади спортивного директора українця Гліба Платова. Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу.

"Глібу Платову було доручено впровадження та професіоналізація діяльності в галузі аналізу, скаутингу та тренерської роботи в клубі. Новим людям потрібен час, щоб здійснити зміни і розвинути клуб.

Однак ми відчували, що культурні та ідеологічні відмінності є перешкодою для подальшої співпраці. Ми бажаємо йому успіхів в майбутньому", — йдеться в заяві футбольного клубу ДАК 1904.

Гліб Платов працював у ДАК 1904 з жовтня 2023 року.

Минулого сезону Дунайська Стреда посіла друге місце у плей-офф регулярного чемпіонату Словаччини, відставши від чемпіона Слована на 15 пунктів.

Цього сезону ДАК 1904 вже вилетів з єврокубків на стадії 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій від азербайджанської Зіри (1:6 за сумою двох матчів).