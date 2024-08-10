Україна

Новачок уже готовий дебютувати за одеситів.

Закарпатський Минай цього літа мав унікальний шанс зачепитись за місце в українській Прем’єр-лізі в черговому сезоні, проте програв вирішальний перехідний матч київському Лівому берегу (0:3).

Після цього команда Желько Любеновича продовжила своє переформатування до виступів у Першій лізі, незмінним атрибутом чого є прощання з великою кількістю футболістів.

Зокрема, клуб залишив фланговий захисник Ярослав Кисіль, який напередодні став гравцем одеського Чорноморця.

21-річний виконавець перейшов до складу "лисів" узимку цього року з юнацької команди луганської Зорі й устиг провести 13 матчів.