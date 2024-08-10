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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та петровський Інгулець.

Ковалівський Колос та петровський Інгулець зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці на стадіоні Колос.

Олександр Поздєєв, після нічиєї проти київської Оболоні (2:2), використав із перших хвилин Оріховського в опорній зоні, тоді як Салабай гратиме на вістрі атаки.

Василь Кобін, на тлі поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу тих самих виконавців.

Колос: Пахолюк — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Харатін — Велетень, Гагнідзе, Алефіренко — Салабай.

Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Поправка, Демченко, Криворучко, Дієго, Топалов, Третьяков, Паулаускас, Безбородько.



Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Петько, Малиш, Мельничук — Білоцерковець, Волохатий, П’ятов, Богунов — Козак.

Запасні: Жилкін, Вілівальд, Сидоренко, Мисик, Лісняк, Лосенко, Пушкарьов, Могильний, Чабан, Резепов.



Гра Колос — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.