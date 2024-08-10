Україна

Команда Олександра Бабича із своєю усіченою заявкою все ще страждає, а не грає у футбол.

Новий сезон української Прем’єр-ліги вже не тільки встиг розпочатись цього літа, а й дійти до другого туру в своєму розіграші. За двома матчами національної першості ми спостерігали напередодні, і рівно така сама кількість ігор очікувала на нас у суботній програмі. Розпочинати перегляд пропонувалось із зустрічі в Одесі, де на узбережжі Чорного моря місцевий Чорноморець приймав луганську Зорю.

Олександр Бабич повернувся працювати на чолі "моряків" із невдалого виїзду до Кривого Рогу тиждень тому (0:1), тоді як Юрій Коваль уже в звичному темпі продовжив працювати з "мужиками" та здобув напрочуд складну перемогу на останніх хвилинах над петровським Інгульцем (2:1). Після того минув тиждень, але господарі не вирішили своєї головної проблеми — так і не змогли набрати належної кількості гравців на лаву для запасних.

У момент початку гри в Одесі панувала сонячна погода. Але паралельно з тим тривала злива такої сили, що футболістам було ще тим завданням звикнути з важким газом стадіону Чорноморець. Звідси й така кількість невимушених помилок, які супроводжували ледь не кожну атаку з обох боків. Але була також цілком доцільна ставка й на дальній удари, які у виконанні Янакова, наприклад, були доволі цікавими та небезпечними.

Але перший тайм ми так і відіграли без забитих м’ячів, що, напевно, трохи здивувало, бо луганці в атаці були геть не безнадійними. Пару моментів партнери створили для Герреро, але той забивати якось не квапився та й захист "моряків" устигав підчищати в останній момент. Ще було кілька непоганих стандартів у Зорі, а також удар у стійку з рикошетом від захисника у виконанні Яцика.

Загалом, команда Коваля награла на те, щоб вести за рахунком, але почала робити це тільки після перерви. На 50 хвилині навіс Антюха з лівого флангу знайшов голову Герреро, а той пробив у дальній кут без належної опіки з боку суперників. А далі ми побачили те, що лежить на поверхні вже другий матч поспіль — у Чорноморця немає ротації. Узагалі. А отже й шансів перевертати такі відносно близькі матчі теж немає.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме ковалівський Колос, а луганська Зоря зіграє домашній матч проти Олександрії.Чорноморець —0:1Герреро, 50Рудько — Бутко, Удод, Савченко (Лотоцький, 89), Кисіль (Калин, 74) — Васильєв (Габелок, 54), Єрмаков, Шпорн (Арсич, 74) — Попов, Хобленко, Янаков (Пшеничнюк, 55).Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух (Жуніньйо, 87) — Кирюханцев (Вакула, 62), Башич, Яцик, Мічин (Кораблін, 63) — Герреро (Горбач, 70), Антюх (Беніто, 71).Попередження: Кисіль, Удод — Кораблін