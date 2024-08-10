Україна
10 серпня 2024, 19:56
Колос та Інгулець забули про забиті м'ячі
Олександр Поздєєв на початку сезону потрохи переймає досвід свого попередника, Ярослава Вишняка.
Колос — Інгулець, фото УПЛ
10 серпня 2024, 19:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Інгулець 0:0
Колос: Пахолюк — Лучкевич (Поправка, 90+4), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Харатін (Демченко, 70) — Велетень (Криворучко, 81), Гагнідзе, Алефіренко (Топалов, 62) — Салабай (Безбородько, 62).
Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Петько (Лісняк, 67), Малиш, Мельничук — Білоцерковець, Волохатий (Чабан, 89), П’ятов, Богунов (Мисик, 67, Пушкарьов, 78) — Козак (Резепов, 89).
Попередження: Бурда.