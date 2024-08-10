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Колос — Інгулець 0:0

Колос: Пахолюк — Лучкевич (Поправка, 90+4), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Харатін (Демченко, 70) — Велетень (Криворучко, 81), Гагнідзе, Алефіренко (Топалов, 62) — Салабай (Безбородько, 62).

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Петько (Лісняк, 67), Малиш, Мельничук — Білоцерковець, Волохатий (Чабан, 89), П’ятов, Богунов (Мисик, 67, Пушкарьов, 78) — Козак (Резепов, 89).

Попередження: Бурда.