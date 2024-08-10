Україна

Півзахисник Шахтаря виступатиме за "зелено-білих" на правах оренди.

Карпати орендували Олега Очеретька у Шахтаря, повідомив офіційний сайт львівської команди.

Олег є вихованцем донецького Шахтаря, у складі якого спершу виступав на рівні ДЮФЛ та в Юнацькій лізі УЄФА.

Пізніше вирушив у оренду в Маріуполь, з яким у 17-річному віці дебютував в УПЛ. Згодом Очеретько повернувся у Шахтар, за який зіграв у Прем'єр-Лізі (став з "гірниками" чемпіоном України) та на груповому етапі Ліги чемпіонів.

У сезоні-2023/24 виступав у Прем'єр-лізі за Шахтар та СК Дніпро-1 (16 матчів, 1 гол). Викликався до збірних України різних вікових категорій, починаючи із U-16. Минулого року здобув бронзові нагороди чемпіонату Європи серед молодіжних команд U-21, а у липні брав участь в Олімпіаді (зіграв у всіх трьох матчах групового етапу).