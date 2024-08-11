Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 11 серпня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шахтарем та Полiссям, яке пройде на домашньому стадіоні донецької команди.

НЕДIЛЯ, 11 СЕРПНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Шахтар розпочав чемпіонат із виїзної перемоги 5:0. Перемоги над Ворсклою, яка у другому турі обіграла Лівий берег 3:0. Це що ж – виходить, Лівий берег “гірники” винесуть 8:0? Чи, якщо використати геометричну прогресію, 15:0? Зрозуміло, що футбол так не працює, але взагалі, Шахтар розпочинає черговий сезон із якимось позамежним запасом міцності. Непродаж Судакова, звичайно, погана новина для бюджету чемпіона, але з точки зору спорту це плюс один беззастережно топовий за мірками УПЛ гравець на полі.

Але черговий суперник “гірників” провів проти нього на рівні УПЛ два матчі – і не те, що не програв йому, а навіть жодного м'яча не пропустив. Полісся зіграло з Шахтарем 0:0 на виїзді, 2:0 вдома – і, в принципі, саме у матчах проти грандів вибороло місце у єврокубках. Тут і 3:2 з Динамо лягають у рядок.

Звичайно, перемога над Шахтарем була оформлена, коли суперник уже оформив золотий дубль і міг собі дозволити підійти до поєдинку спокійно: зокрема, виставити не найсильніший склад. Але в матчі першого кола команда Калiтвiнцева цілком впевнено відбилася від атак чемпіона – і з того часу, здається, Полісся стало лише сильнішим.

Щоправда, з цього “здається” є питання – і навіть претензії. За 2024-й рік житомирський клуб підписав ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ новачків. Таллес, Луїфер, Кравець, Михайлiченко, Форчуне, Томандзото, Петряк, Сарапій, Гуцуляк, Безкоровайний, Майсурадзе, Трайков, Корнійчук, Бабенко, Волинець, Віалле, Матич, Леднєв, Бристрич – навіть якщо не брати до уваги трансфери з фарм-клубу Звягеля (при тому, що Ндукве все одно ж грав), клуб придбав більше гравців, ніж може використовувати в одному матчі. Новачки приходять, через півроку йдуть – і на тлі цього Полісся взагалі-то провалило другу половину минулого сезону. Рух, який майже нікого не підписує, програв п'яте місце лише в останньому турі – а так, житомирський клуб грав настільки погано, що вже двох тренерів змінив.

Перша половина сезону була чудовою – це її Полісся закінчило у боротьбі за чемпіонство. А зараз інсайдери кажуть, що у Поліссі-2 переведені та на трансфер виставлені Козак та Будкiвський – лідери команди ще у 2023-му році. І навіть якщо в деталях вони помиляються – ми ж бачимо, що Козак уже виходить лише на заміни, а Будкiвський взагалі не грає.

Добре, що в українському футболі з'явився ще один клуб із грошима, але чим далі, тим більше здається, що Полісся заграється. Будь-яка команда більше, ніж просто сума скіллів усіх її гравців, і виганяючи одного лідера за іншим, Буткевич і компанія вбивають ідентичність команди. Олімпія не купувала цілу команду під єврокубки, вона тільки-но відпустила лідера на підвищення – але це не завадило їй двічі обіграти житомирський клуб. Ті 0:0 з Шахтарем були одним із останніх матчів минулого року – і 19 трансферів потому немає жодного відчуття, що Полісся стало сильнішим.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може здобути 380-ту перемогу на своєму полі в Чемпіонатах, в тому числі 10-ту при Маріно Пушичу. Переможна серія Шахтаря на своєму полі в УПЛ триває 9 ігор. Безпрограшний серіал Полісся в УПЛ триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 нічиї. Дебютує в статусі головного тренер клубу УПЛ Імада Ашура, який свого часу в Чемпіонатах України U-19 очолював Дніпро-1 в 46 іграх. 20-й гол в УПЛ може забити Олександр Зубков, 15-й — Микола Матвієнко, 10-й — Єгор Назарина (усі — Шахтар). Лассіна Траоре (Шахтар) може забити 20-й гол на клубному рівні.

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