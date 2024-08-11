Київська Оболонь та львівський Рух зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на полі Оболонь-Арени.

Валерій Іващенко, після нічиєї проти ковалівського Колосу (2:2), залучив до стартового складу Османа на лівий фланг оборони, тоді як Приймак гратиме під нападником.

Віталій Пономарьов, у свою чергу, використав із перших хвилин Федора та Притулу в трійці в центрі поля, тоді як Руніч, Краснопір та Лях утворять ланку атаки.

Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Суханов, Приймак, Груша — Тарануха.

Запасні: Федорівський, Марченко, Блізніченко, Вітенчук, Козлов, Курко, Лук’янчук, Лях, Лящук, Чернов.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Руніч, Краснопір, Лях.

Запасні: Ванівський, Квасниця, Клайвер, Карабін, Семотюк, Товарницький.

Гра Оболонь — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.