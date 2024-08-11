Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та львівський Рух.
Ігор Краснопір, фото ФК Рух Львів
11 серпня 2024, 11:56
Київська Оболонь та львівський Рух зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на полі Оболонь-Арени.
Валерій Іващенко, після нічиєї проти ковалівського Колосу (2:2), залучив до стартового складу Османа на лівий фланг оборони, тоді як Приймак гратиме під нападником.
Віталій Пономарьов, у свою чергу, використав із перших хвилин Федора та Притулу в трійці в центрі поля, тоді як Руніч, Краснопір та Лях утворять ланку атаки.
Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Суханов, Приймак, Груша — Тарануха.
Запасні: Федорівський, Марченко, Блізніченко, Вітенчук, Козлов, Курко, Лук’янчук, Лях, Лящук, Чернов.
Запасні: Ванівський, Квасниця, Клайвер, Карабін, Семотюк, Товарницький.
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Руніч, Краснопір, Лях.
Гра Оболонь — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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