Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та львівський Рух.

Київська Оболонь та львівський Рух зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на полі Оболонь-Арени.

Валерій Іващенко, після нічиєї проти ковалівського Колосу (2:2), залучив до стартового складу Османа на лівий фланг оборони, тоді як Приймак гратиме під нападником.

Віталій Пономарьов, у свою чергу, використав із перших хвилин Федора та Притулу в трійці в центрі поля, тоді як Руніч, Краснопір та Лях утворять ланку атаки.

Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Суханов, Приймак, Груша — Тарануха.

Запасні: Федорівський, Марченко, Блізніченко, Вітенчук, Козлов, Курко, Лук’янчук, Лях, Лящук, Чернов.



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Руніч, Краснопір, Лях.