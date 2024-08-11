Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня другого туру чемпіонату України, якi відбудуться 11 серпня.

Матчу Шахтаря з Поліссям ми підготували окремий анонс.

ОБОЛОНЬ — РУХ

НЕДIЛЯ, 11 ЛИПНЯ, 13:00. "ОБОЛОНЬ", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Рух дебютує у сезоні одним із останніх. Олімпіада, через яку матч львівського клубу було перенесено, та й програш гонки за участь у єврокубках сформували ситуацію, коли першу його гру довелося чекати. Він, треба сказати, часу даремно не втрачав: влітку Рух зіграв цілих дев'ять товариських матчів, причому з дуже різними суперниками. Лутон у суперниках українського клубу – це, як мінімум, оригінально. А ще були Верес, Штурм, Хайдук, Домжале, Осієк, Сабах, Хартберг (!) та Агробізнес.

Активністю на полі Рух начебто компенсує мовчання на трансферному ринку. Грають взагалі чи не дві найпасивнiші команди “вишки”. Львівський клуб розлучився з кількома запасними, переманив явно у запас Владислава Семотюка з Кривбасу та купив Ігоря Краснопіра з... Оболоні. Оболонь була трохи активнішою: проводила на пенсію Кічака, віддала запасних у команди трохи слабше (тепер Косовський-молодший у Лівому березі), переманила тих запасних із команд вищої ліги, які хотіли грати – і купила Дениса Теслюка із... Руху.

Так, єдині покупки за гроші кожного з клубів – це одночасно єдині продажі за гроші цих клубів. Оболонь продала Краснопіра за 650 тисяч євро, купила Теслюка за 350 тисяч – на різницю можна буде жити кілька місяців. Але різниця не лише у цьому. Навіть такий, “скромний” Рух може ввести у “пивоварів” лідера – ну а Теслюк на рівні вище, ніж друга ліга, забив один м'яч у 32 матчах. Обидва гравці – центрфорварди, тож заміна тут цілком за позицією.

Рух, звичайно, фаворит матчу.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Рух може здобути 30-ту перемогу в УПЛ. Безвиграшна домашня серія Оболоні триває в УПЛ 3 гри: 2 нічиї та поразка і до повторення клубного рекорду ще один матч. Рух утримує клубну рекордну нічийну гостьову серію в УПЛ, яка триває 3 гри. Рух при Віталію Пономарьову може 20-й раз зіграти внічию або зазнати 10-ї поразки в УПЛ. Оболонь при Валерію Іващенку може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах. 10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Дмитро Ледвій (Рух), Новачок Руху Ігор Краснопір у минулому сезоні виступав саме за Оболонь.

Орієнтовні склади Оболонь: Рибка — Лук’янчук, Курко, Дубко, Мединський — Мороз, Черненко — Груша, Слободян, Суханов — Тарануха Рух: Ледвій - Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Підгурський, Притула, Таллес, Руніч — Квасниця, Карабін

прогноз 1:2

КАРПАТИ — КРИВБАС

НЕДIЛЯ, 11 ЛИПНЯ, 15:30. "УКРАЇНА", ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Варто було Карпатам зіграти один матч на рівні вищої ліги, як вони отримали дискваліфікацію. У першій лізі в принципі вищий рівень допустимої жорсткості, а про Карпати Маркевичiв ходили ще й додаткові чутки... Загалом, Костенко навіть із жовтою в пасиві поліз у грубий підкат – і заслужено отримав другу.

Тепер у Карпат діра на лівому фланзі атаки. Костенко відіграв у основі та набрав 13 очок за системою “гол плюс пас” весь минулий успішний сезон, а один матч доведеться обходитися без нього. Прямої заміни Яну немає – якщо не рахувати пiдсилення з категорії “з корабля на бал”.

Олег Очеретько практичні гарантував собі чемпіонство ще взимку, коли із Шахтаря перейшов в оренду до Дніпро-1. Він грав за обидві команди, медаль від нього практично ніяк не могла піти – але коли Дніпро-1 перестав існувати, Олег Шахтарю виявився не потрібен. Довелося розпочинати нову історію – і в Карпатах Очеретько може стати у нагоді і як чудовий універсал, який може зіграти на різних позиціях. Навряд чи Лупашко та керівництво клубу при підписанні розглядали його як опцію на лівий фланг (з ним проблем майже немає), але саме сьогодні Олег там може виявитися потрібнішим, ніж будь-де.

Одна проблема: Очеретько перейшов до Карпат буквально вчора. Заявити гравця за день – не проблема, але новачок не встиг не те, що зігратися, а, швидше за все, і за іменами партнерів вивчити. Проблеми ж Кривбасу на поверхні: команда у четвер їздила до іншої країни, на 100 відсотків виклалася проти досвідченого європейського суперника – і все одно програла. Наприкінці гри втома може дати про себе знати.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Карпати проведуть 1-й домашній матч в УПЛ. Кривбас може зазнати 280-ї поразки в УПЛ. Безнічийна серія Кривбаса триває в УПЛ 7 ігор: 4 перемоги та 3 поразки. У попередніх двох гостьових матчах в УПЛ Кривбас очок не набирав. Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів УПЛ можуть забити у всіх турнірах 450-й гол (ще 2 м’ячі). 140-й виїзний тренерський матч Юрія Вернидуба біля керма різних клубів УПЛ. 25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський, 10-й — Єгор Твердохлііб (обидва — Кривбас). Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

Орієнтовні склади Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Саків — Альварес — Підлепенець, Чачуа, Кузик, Очеретько — Ігор Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана — Д. Кузик, Вакулко, Твердохліб, Микитишин — Прінс