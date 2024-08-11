Україна

Команда Владислава Лупашка починала гру невпевнено, але відбитий пенальті Луньова змінив усе.

Недільна частина другого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем у Львові, куди на поле стадіону Україна нарешті повернули футбол "елітного" рівня місцеві Карпати. Стартувати з перемоги на виїзді тиждень тому команда Владислава Лупашка в гостях у рівненського Вересу так і не змогла (0:0), після чого на неї очікував значно більш потужний суперник.

Криворізький Кривбас, який посеред тижня розпочав свої пригоди в кваліфікації Ліги Європи УЄФА поразкою від чеської Вікторії Пльзень, а за кілька днів до цього ледь утримав перемогу над одеським Чорноморцем на власному полі в стартовому матчі чемпіонату. Таким чином команда Юрія Вернидуба знову була змушена намотувати кілометри, тож ні про яку свіжість у ногах футболістів не йшлось.

Ще й ротація від тренерського штабу гостей була відносно помірною, тож "леви" від початку гри не могли розраховувати на те, аби цим фактором утоми скористатись. А якщо казати вже відверто, то з такою грою в захисті, яку продемонстрували "зелено-білі", їм узагалі ні на що розраховувати було не варто, бо Кожушко їх просто пробачав у своїх майже 100-відсоткових моментах, а потім до справи взявся й воротар Кемкін.

Як він розгадав той удар Луньова з пенальті в лівий кут, до якого призвів фол Бабогло на правому фланзі штрафного за кілька миттєвостей до того! Здавалось, що Карпати перебувають за крок від того, аби посипатись остаточно, проте емоційний заряд воротаря підхопила решта футболістів і ми побачили довгоочікуване львівське шоу.

Кривбас збавив оберти, за що отримав, напевно, навіть більше, аніж догрався до того. За три хвилини наприкінці першого тайму пострілам здалеку від Шаха та Полегенька помітно допомагала вдача дістатись сітки воріт, і якщо в першому епізоді Кліщука можна було в чомусь звинуватити, то рикошет під час другого гола вже ніхто б не міг парирувати в світовому футболі. А ми ж стали свідками якогось карколомного розвороту подій.

Під час перерви для нас стало справжньою несподіванкою дізнатись, що в УПЛ, виявляється, також працюють так звані concussion sub, як у АПЛ, тож заміна Твердохліба посеред першого тайму через підозру на струс мозку не спалювала зайвий слот для Вернидуба. Але все ж таки було б цікавіше дізнаватись про це не зі слів трансляторів, які поговорили з резервним арбітром, погодьтесь. Так чи інакше, а історична подія сталась у нашому футболі.

Вернидуб тим часом кинув до бою одразу трьох свіжих виконавців із претензіями на статус гравців "основи" й ті мали перевернути цю гру. Однак нічого, окрім моменту Хомченовського з невдалим ударом із центру штрафного, Кривбас так і не створив. Натомість Карпатам удалось майстерно пересмикувати гру й під час розміну атаками "леви" вхопились за третє взяття воріт, коли Чачуа добив у сітку відскок від Кліщука, який із проблемами потягнув дальній удар від Альвареса з центральної зони.

А потім ми побачили ще й другий concussion sub у рамках УПЛ, коли Рябов отримав удар ногою в потилицю від Соси й ледь підвівся на ноги. Тренерському штабу Кривбасу тоді вже здавалось, що всі налаштовані проти них, тому криків було аж до самого Високого замку.

У наступному турі львівські Карпати зіграють удома проти київського Динамо, а криворізький Кривбас навідається до рівненського Вересу.



Карпати — Кривбас 3:0

Голи: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 80

На 19-й хвилині Максим Луньов (Кривбас) не забив пенальті (воротар).

Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа (Тлумак, 86), Альварес, Клименко (Рябов, 46, Саків, 90+3) — Підлепенець (Очеретько, 76), Ігор (Стеніо, 76), Шах (О. Кузик, 57).Кліщук — Бандейра (По, 61), Романчук, Стецьков, Драмбаєв — Вакулко (Бізімана, 46) — Д. Кузик, Твердохліб (Аморозо, 38), Луньов (Микитишин, 46), Хомченовський (Соса, 72) — Кожушко (Прінс, 46).Попередження: Аморозо, Бізімана