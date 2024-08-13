Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 12 серпня 2024 року.

У товариському матчі донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над ФСК Маріуполь.

Команда Маріно Пушича відправила у ворота суперника три "сухих" м'ячі, тому фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:0.

Нагадаємо, що 18 серпня Шахтар зіграє з Лівим берегом в рамках УПЛ, а Маріуполь 25 серпня зустрінеться з командою ЮКСА в чемпіонаті Першої ліги.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — ФСК Маріуполь:

Шахтар (Донецьк) – ФСК Маріуполь (Маріуполь) – 3:0 (2:0)

Голи: Педріньйо (3), Франьїч (14), Траоре (87)

Шахтар: Фесюн (Твардовський, 46), Вінісіус, Грам, Франьїч, Азаров, Назарина, Глущенко (Цуканов, 59), Педріньйо (Сігеєв, 46), Егіналду (Фарина, 69), Невертон, Сікан (к) (Траоре, 46)