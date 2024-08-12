Україна

"Гірники" провели товариський матч після поразки Поліссю.

Шахтар та Полісся організували товариський поєдинок, про який стало відомо лише вчора. Напередодні Шахтар поступився Поліссю в УПЛ (0:1), а їхній сьогоднішній суперник декілька днів тому обіграв Металіст 1925 в Першій лізі.

"Гірники" покращили собі настрій після поразки від Полісся, здолавши Маріуполь з рахунком 3:0. На початку матчу Педрінью та Франьїч відзначились голами, а наприкінці зустрічі Траоре встановив остаточний рахунок 3:0.

18 серпня Шахтар зіграє з Лівим берегом в рамках УПЛ, а Маріуполь 25 серпня зустрінеться з командою ЮКСА в чемпіонаті Першої ліги.

Шахтар — Маріуполь 3:0

Голи: Пердінью, 3, Франьїч, 14, Траоре, 87.