Молодий хавбек приєднався до Лехії Гданськ на правах оренди.
Антон Царенко, ФК Динамо Київ
13 серпня 2024, 12:29
Атакуючий півзахисник київського Динамо Антон Царенко продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі.
Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 20-річний українець перейшов до гданської Лехії на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/2025.
Всього Антон Царенко має на своєму рахунку 21 матч у першій команді Динамо, в який він забив 2 голи.
Портал Transfermarkt оцінює молодого гравця в 300 тисяч євро.