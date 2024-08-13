Україна

Молодий хавбек приєднався до Лехії Гданськ на правах оренди.

Атакуючий півзахисник київського Динамо Антон Царенко продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 20-річний українець перейшов до гданської Лехії на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/2025.

Всього Антон Царенко має на своєму рахунку 21 матч у першій команді Динамо, в який він забив 2 голи.

Портал Transfermarkt оцінює молодого гравця в 300 тисяч євро.