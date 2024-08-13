Україна

За цей час під його керівництвом молодіжна збірна України провела 47 матчів.

Закінчився контракт головного тренера олімпійської збірної України Руслана Ротаня та його тренерського штабу.

Ротаня було призначено головним тренером молодіжної збірної України 28 грудня 2018 року.

За цей час під його керівництвом молодіжна збірна України провела 47 матчів. Також під керівництвом тренерського штабу Ротаня олімпійська збірна України зіграла 11 матчів. Ще одного разу він зі своїми асистентами був виконувачем обов’язки головного тренера національної збірної України.

Під час роботи в збірних України до тренерського штабу Руслана Ротаня входили Василь Кардаш, Олександр Мелащенко, Віталій Рева, Сергій Кравченко, Олексій Чистяков, Євген Баришніков та Євген Гресь.

"Дякую Руслану Ротаню та його тренерському штабу за плідну роботу на чолі молодіжної та олімпійської збірних України", — сказав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Зазначимо, що 15 футболістів, що дебютували в молодіжній збірній, коли її очолював Ротань, уже зіграли в національній команді. Причому дев’ять із них були у складі збірної України на Євро-2024.