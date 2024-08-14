Україна

Поєдинок чемпіонату України, який мав відбутися 24 серпня, орієнтовно пройде у вересні.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо 24 серпня мало зустрітися з полтавською Ворсклою, проте цей матч було офіційно перенесено через виступи "біло-синіх" в кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Нова дата поєдинку точно не вказується: орієнтовно цю зустріч української першості перенесуть на 18 або 25 вересня.

Причиною внесення коригувань до початкового календаря УПЛ стало те, що матч проти Ворскли мав відбутися між двома єврокубковими іграми Динамо проти Зальцбурга.

Зазначимо, що раніше Зальцбург домовився про перенесення свого матчу чемпіонату Австрії проти Гартберга, який мав пройти між двома іграми проти київського Динамо (21 та 27 серпня).