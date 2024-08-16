Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня третього туру чемпіонату України, якi відбудуться 16 серпня.

День, у який зіграють одразу два Чорноморці.

П'ЯТНИЦЯ, 16 СЕРПНЯ, 15:30. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Одеський клуб – один із найнезрозуміліших проектів на старті сезону. Команда підійшла до початку сезону настільки не готовою, що перший матч сезону розпочинала з п'ятьма людьми на лавці – і не випустила лише запасного воротаря Яна Вічного. Зазвичай це означає, що клуб летить у прірву і рухається до розформування, але в даному конкретному випадку Чорноморець начебто готовий до такого дефiциту.

Команда добирає гравців протягом сезону. Габелок підписав контракт за день до першого туру – він перейшов із Металіста 1925. Ярослав Кісіль став гравцем Чорноморця 9 серпня – і він перейшов із Мінаю. Тактика полягала у тому, щоб добрати гравців із тих, хто програв плей-офф за УПЛ? Якби Лівий берег не переміг, когось переманювали б у нього?

Що ж, така тактика у воєнний час краща, ніж жодної. Навіть займаючись ремонтом на ходу, Чорноморець тримає дуже пристойний рівень футболу: нехай він програв і Кривбасу, і Зорі, в обох випадках це було дуже на тоненького і не без претензій до арбітра. Твердохліб забивав переможний гол на межі офсайду, а Зоря мала отримувати у свої ворота пенальті за неакуратну гру Джордана... Колос нічого особливого в перших турах не показав, тож Чорноморець повинен позбавлятися нуля у графі “бали”.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може на своєму полі 100-й раз зіграти внічию в УПЛ. Колос може зазнати 60-ї поразки в Чемпіонатах. Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 15 ігор: 3 перемоги та 12 поразок. Програшна серія Чорноморця триває в Чемпіонатах 4 гри, а безгольова — 392 хвилини. 80-й домашній матч різних клубів Олександра Бабича в УПЛ. 150-й матч в УПЛ може провести Денис Безбородько (Колос) 20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

Орієнтовні склади Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Кисіль — Васильєв, Єрмаков, Шпорн — Попов, Хобленко, Янаков Колос: Пахолюк — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Харатін — Велетень, Гагнідзе, Алефіренко — Салабай

прогноз 0:0

П'ятниця, 16 серпня, 18:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Ворскла зняла значну частину тиску на Долганського зокрема і на клуб загалом, розгромивши на виїзді Лівий берег уже у другому турі. Різниця м'ячів все ще негативна, але і з Шахтарем грати доводиться нечасто – а так, справи у полтавців кращі, ніж очікувалося. Ковталюк розкривається все яскравіше, Чорноморець пiдсилив оборону команди, а Кане з Гучеком обнадіюють самим фактом, що вирішили залишитись. Не кожний легіонер у наш час готовий жити в Україні!

Оболонь, звісно, ​​живе зовсім іншими категоріями. Краснопіра продали в Рух – ще півсезону є, на що жити. Глобальний пивний бренд за плечима – це, звісно, ​​чудово, але Слободян-старший підтримує футбольну команду дуже скромно. Значна частина цієї підтримки – Слободян-молодший, який зіграв уже 178 матчів за “пивоварів” :) Іващенко готує своїх гравців як легкоатлетів, саме тому Оболонь набирає очки серіями – але 0:4 у минулому турі кажуть, що до піку форми цій Оболоні дуже далеко.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може здобути 280-ту перемогу в УПЛ. Оболонь може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі). Безнічийний серіал полтавчан в УПЛ триває 9 ігор: 2 перемоги та 7 поразок. Безвиграшна гостьова клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 9 ігор: 5 нічиїх та 4 поразки. Оболонь при Сергія Долганському на своєму полі в УПЛ внічию ще не грала — у 7-ми матчах: 2 перемоги та 5 поразок. Оболонь при Валерію Іващенку може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах. 100-й матч в УПЛ може провести Андрій Бацула (Ворскла). 25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла).

Орієнтовні склади Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Павлюк, Скляр, Челядін — Нестеренко, Ковталюк, Кане

Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Суханов, Приймак, Груша — Тарануха