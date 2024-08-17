КАРПАТИ — ДИНАМО

СУБОТА, 17 ЛИПНЯ, 18:00. "УКРАЇНА", ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Цікаво, а якби матч третього туру був не на заході України, Динамо б перенесло і його? Із чотирьох перших турів Прем'єр-ліги віце-чемпіон вирішив зіграти за графіком лише у двох – тих, що ближче до польського кордону. Перший по-справжньому домашній матч Динамо відбудеться лише 31 серпня, з ЛНЗ – якщо, звісно, ​​не перенесуть і його.

Я, звісно, ​​розумію, що Ліга чемпіонів – це плюс 40 мільйонів євро, але кияни розуміють, що за боргами теж треба платити? Зокрема, перенесені матчі треба буде колись таки зіграти? Восени будуть матчі з не менш сильними суперниками, ніж Зальцбург, а навесні як мінімум Кубок. Готуйтеся слухати розмови про виснажливий, нелюдський графік – після того, як у серпні кияни самі робили все, щоб грати раз на тиждень.

При цьому суперник у Динамо і близько не такий, щоб зупиняти його напівдублем, як вийшло з Вересом.

Карпати блиснули із Кривбасом, перегравши його 3:0. Виявилося, що без “ікони” в особі Маркевича команда грає лише свіжіше, сучасніше. Звичайно, дуже в тему прийшлося літнє посилення – Кемкіним, Мірошнiченком, Адамюком – але це також показник статусу. Всім у вічі кидалися нові та нові амбітні проекти із заходу України, побудовані з нуля і нашвидкуруч – але взагалі, коли справжній футбольний символ заходу України нарешті дістався еліти, його перспективи виглядають найсерйознішими.

За два матчі Карпати встигли показати себе по-різному. І у напіврегбі проти Вереса, і в матчі на виснаження з Кривбасом команда змогла не пропустити, зіграти на нуль. Зрозуміло, що в моментах пощастило, але пенальті, які відбиває Кемкін, вже настав час вважати чимось, крім фарту: із семи пенальті йому забили всього два. Воротар із Минаю ідеально зайшов до Карпат, став міністром зіркою оборони атакуючої команди. І сьогодні на нього чекає серйозне випробування.

Ну а Шовковський має зробити складний вибір. Звісно, ​​матч у Глазго був складним. Звісно, ​​вже у середу матч у Любліні проти Зальцбурга. І тим не менше, потрібно вирішити, хто з лідерів вийде в основі, а хто, як мінімум, почне матч у запасі.

Ярмоленко, напевно, варто берегти, як гарне вино, для найкращих приводів. Нещерет точно “заслужив” посидіти на лавці після перфомансу з Вересом. А от Пiхальонок чи Буяльський, Тимчик чи Караваєв, Вівчаренко чи Дубинський i т.д. – це питання складне, яке безпосередньо впливає на результат.

І окреме прохання: хотілося б не бачити ниття з приводу “складного графіка” після шостого матчу за 25 днів. Великі команди грають у такому (і набагато складнішому) графіку весь сезон – а Динамо, здається, прагне бути великою командою.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 10 ігор: 9 перемог та поразка. Карпати в УПЛ голів ще не пропускали. Динамо на полях суперників обходиться без нічиїх в Чемпіонатах впродовж 8-ми ігор: 7 перемог та поразка. Динамо при Олександру Шовковському проведе 30-й матч в УПЛ. 30-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат, 20-й — Микола Шапаренко, 15-й — Назар Волошин (усі — Динамо). Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

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