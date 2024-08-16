Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та ковалівський Колос.
Артем Габелок, фото ФК Чорноморець Одеса
16 серпня 2024, 14:37
Одеський Чорноморець та ковалівський Колос відкриють третій тур української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Чорноморець у Одесі.
Олександр Бабич, після поразки від луганської Зорі (0:1), залучив до стартового складу Габелка в центральному трикутнику.
Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), використав із перших хвилин Гороха в рамці воріт, тоді як Поправка з'явиться на правому фланзі оборони, Демченко зіграє в опорній зоні, а Паулаускас розташується на вістрі атаки.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Арсич, Кисіль — Габелок, Єрмаков, Шпорн — Попов, Хобленко, Янаков.
Запасні: Вічний, Кайо, Калин, Лотоцький, Пшеничнюк, Савченко, Васильєв.
Колос: Горох — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Харатін — Велетень, Гагнідзе, Алефіренко — Паулаускас.
Запасні: Пахолюк, Мисак, Кукош, Шершень, Криворучко, Оріховський, Гусол, Ільїн, Салабай, Безбородько.
Гра Чорноморець — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.