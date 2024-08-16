Україна

Долю протистояння на користь колективу Олександра Бабича вирішив єдиний гол у першому таймі.

Третій тур української Прем’єр-ліги вже неначе за традицією розпочинався так само вдень п’ятниці. Цього разу ми занурились у атмосферу сонячної Одеси, де місцевий Чорноморець приймав ковалівський Колос у протистоянні команд, які ще не перемагали в новому розіграші національної першості.

Із одним важливим уточненням — футболісти Олександра Поздєєва хоч якимись заліковими балами за попередні два тижні встиг розжитись, тоді як колектив Олександра Бабича про це міг тільки мріяти — "морякам" би хоч гол, для початку, у новому сезоні хотілося б забити.

А коли йде такий зачин розповіді про гру нашої першості, то одразу стає зрозуміло — із видовищним футболом усе буде дійсно складно. Цього разу в першому таймі так і було — команди не квапились позначати власну перевагу в контролі м’яча й дуже багато робили помилок під час спроби зробити свою гру максимально вертикальною й швидкою.

Одесити в цьому плані взагалі "перевершували" ковалівців і тривалий час Чорноморець ми не бачили попереду, не кажучи вже про гольові моменти. Але й "колоски" не те, щоб радували нас у цьому плані. Лише Велетень відзначався активними спробами заштовхати м’яч у сітку, і саме з його удару з лівого флангу штрафного над воротами й розпочиналась наша гра.

А от наступного моменту ще довелось чекати дуже довго — аж на 35 хвилині Чорноморець опинився з м’ячем перед чужим штрафним і з передачі Попова вдалось прошити воротаря ударом у правий кут Хобленку. Оскільки це був тільки перший гол команди Бабича в сезоні, то можете уявити собі хвилю емоцій від "Чорного моря". Але одразу ж міг і пропустити колектив господарів через моменти Велетня та Гагнідзе, удари яких блокували, тож нічого ще не було вирішено станом на перерву.

Проте для Чорноморця, навпаки, усе вже було вирішено. А саме щодо плану команди на другий тайм. Просто втримати рахунок — не більше й не менше того. А тут ще й суперники ладні були помилитись на рівному місці вже після відновлення гри, і потім ледь утримати Попова від другого м’яча для одеситів. За таких умов глобальне завдання команди Бабича виглядало не таким уже й складним.

Тим паче, якщо потім удалось припарковати автобус біля власних воріт і просто грати на результат. Одне лишень проблема — травмованих у "моряків" після цієї гри стало більше, і Арсич та, вочевидь, Янаков ще мають відвідати лазарет команд. Колектив Поздєєва тим часом так і не вигадав, як через цей мур перелізти, або хоча б обійти на сам кінець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у київського Лівого берега, а ковалівський Колос прийматиме рівненський Верес.— Колос 1:0Хобленко, 35Рудько — Бутко, Удод, Арсич (Васильєв, 68), Кисіль — Габелок (Кайо, 81), Єрмаков, Шпорн — Попов (Калин, 81), Хобленко (Савченко, 80), Янаков (Пшеничнюк, 63).Горох — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Харатін (Оріховський, 68) — Велетень (Гусол, 84), Гагнідзе (Криворучко, 84), Алефіренко (Ільїн, 46) — Паулаускас (Безбородько, 68).Попередження: Алефіренко, Цуріков