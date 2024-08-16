Україна

Молодий бразильський вінгер виступатиме за одеський клуб.

Чорноморець офіційно оголосив про підписання молодого крайнього нападника Жуана Нету, який також відомий як Жуанзіньо.

"Моряки" оформили трансфер 21-річного бразильського вінгера, проте умови та деталі угоди щодо свого нового 70-го номера не уточнюються.

Жуан Нету є вихованцем Браги, а також виступав за дублюючі команди Бенфіки та Фамалікана.

Зазначається, що Жуанзіньо може зіграти на обох флангах атаки.