У рамках третього туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула перемогу над київською Оболонню.

Команда Сергія Долганського відправила у ворота столичної команди два "сухих" м'ячів, авторами яких стали Нестеренко та Кане.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Оболонь у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Оболонь 2:0
Голи: Нестеренко, 24, Кане, 69

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Хрипчук, Скляр (Бацула, 46), Челядін (Корнієнко, 66) — Кане (Мякушко, 88), Ковталюк (Ієде, 66), Нестеренко (Островський, 81).

Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Курко, Дубко, Осман (Груша, 86) — Приймак, Мороз, Вітенчук (Черненко, 64) — Суханов, Тарануха (Блізніченко, 72).

Попередження: Бацула, Корниенко — Мединський