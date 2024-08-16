Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 16 серпня 2024 року.
Ворскла - Оболонь
16 серпня 2024, 21:59
У рамках третього туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула перемогу над київською Оболонню.
Команда Сергія Долганського відправила у ворота столичної команди два "сухих" м'ячів, авторами яких стали Нестеренко та Кане.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Оболонь у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Ворскла — Оболонь 2:0
Голи: Нестеренко, 24, Кане, 69
Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Хрипчук, Скляр (Бацула, 46), Челядін (Корнієнко, 66) — Кане (Мякушко, 88), Ковталюк (Ієде, 66), Нестеренко (Островський, 81).
Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Курко, Дубко, Осман (Груша, 86) — Приймак, Мороз, Вітенчук (Черненко, 64) — Суханов, Тарануха (Блізніченко, 72).
Попередження: Бацула, Корниенко — Мединський