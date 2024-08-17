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Захисник Руху прокоментував підготовку до ЛНЗ.

Львівський Рух у третьому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ.

За кілька днів до протистояння захисник "жовто-чорних" Віталій Роман прокоментував підготовку власної команди.

"Команда тренується у звичному режимі. Перший день у вівторок був ввідним, а далі готувались у режимі дворазових тренувань.

Дуже раді, що до цього вдалось перемогти Оболонь, хоч гра, попри великий рахунок була непростою для нас. Зараз ми з позитивним настроєм готуємось до наступного матчу.

Можна сказати, що якісна фізична підготовка — наш козир. На зборах ми працювали над своїми кондиціями і як перша гра в сезоні, так й попередній досвід минулого чемпіонату демонструють, що це допомагає нам здобувати результат.

Важливо продовжувати зберігати інтенсивність і бути готовими фізично у кожному матчі.

Я бачив гру ЛНЗ у першому турі в матчі з Лівим Берегом. Черкасці змінились, адже команду очолив новий тренер, прийшли нові гравці, вони намагаються показувати новий стиль гри.

Ми готуватимемось до цього та детально розберемо перші матчі ЛНЗ у чемпіонаті", — заявив український виконавець.

Матч ЛНЗ — Рух відбудеться 18 серпня, о 15:30.