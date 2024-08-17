Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та Динамо Київ.

Львівські Карпати та київське Динамо закриватимуть програму суботи в рамках третього туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після розгрому криворізького Кривбасу (3:0), використав із перших хвилин Очеретька в центрі поля, тоді як Костенко повернеться на лівий фланг атаки.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над шотландським Рейнджерс (0:2), залучив до стартового складу Тимчика, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як у центрі поля гратимуть Піхальонок та Лонвейк, а Волошин розташується праворуч в атаці.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Очеретько — Підлепенець, Ігор, Костенко.

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Шах, Домчак, Занетті, Саків, Педросо.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Лонвейк — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Ярмоленко, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Малиш, Себальйос, Буяльський, Діалло, Дубінчак, Брагару, Михайленко.



Гра Карпати — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.