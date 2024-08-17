Україна

Великий успіх у першому матчі національної першості команда Імада Ашура розміняла на нічию на власному полі проти новачків поточного розіграшу.

Події суботньої частини третього туру української Прем’єр-ліги продовжувались матчем у Житомирі, де місцеве Полісся в статусі колективу, який першим у новому сезоні обіграв чинного чемпіона країни, донецький Шахтар, приймало петровський Інгулець, який усе ще призвичаювався наново до атмосфери "елітної" першості.

І робила це команда Василя Кобіна із великим труднощами, на що відверто натякав лише один заліковий бал, який "козаки" зуміли здобути за стартові два протистояння. При цьому й суперники в Інгульця були помірної важкості, на відміну від звітної зустрічі, де навпроти, хоч-не-хоч, а був присутній один із уже колишніх представників нашої країни в єврокубкових кваліфікаціях.

Немов на хвилі успіху команда Імада Ашура намагалась зайти до цього протистояння, але вже маючи за плечима чимало кадрових проблем, які зрештою позначились на стартовому складі "вовків". Однак для того, аби забрати м’яч у Інгульця вже з перших хвилин і невеличка ротація не стала б на заваді. Інша справа — що з тим контролем робити, коли статичні передачі з флангів ні до чого не призводять.

Фактично, виник вакуум цікавих ідей, який під завісу першого тайму поступово ліквідували саме гості. Суперники їм до цього виключно сприяли, коли загрались із тактикою дрібного фолу й напривозили штрафних біля власних володінь. І хоча "козаки" в підсумку забили все-таки з кутового на 41 хвилині, коли Вілівальд на ближній завершив подачу Козака з правого флангу, це також стало наслідком усіх тих фолів до цього.

Але захист Інгульця на старті сезону — то взагалі окрема історія, тому, як швидко прийшов успіх, так швидко й дозволили суперникам відновити рівновагу петровці. У компенсований час Назаренко обігнав того-таки Вілівальда на вільному м’ячі перед штрафним, після чого обійшов воротаря в штрафному й пробив у порожні ворота.

У другій половині гри Полісся ставило собі за мету дотискати суперників, тому Інгульцю нічого не залишалось, окрім як суцільно оборонятись. Виходило це в гостей із великими труднощами, однак дуже своєчасно зловив кураж воротар Паламарчук, і тому такі моменти, як мав Крушинський після своєї появи на полі поперерві, минули без наслідків для петровського колективу.

І якби такий темп удалось господарям протримати до фінального свистка, то, можливо, команда Кобіна й не вивезла із Житомира залікові бали в будь-якій кількості, але з часом атак у "вовків" ставало все менше, як і сил витягувати цей матч. Тож від поразки пішли — і на тому обмежились.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме київську Оболонь, а петровський Інгулець зустрінеться посеред тижня на виїзді з Пробоєм Городенка, а на вихідних гостюватиме в криворізького Кривбасу.Полісся — Інгулець 1:1Назаренко, 45+2 — Вілівальд, 41Кудрик — Майсурадзе (Михайліченко, 46), Віалле, Чоботенко, Смоляков — Лєднєв (Крушинський, 46), Бабенко, Мустафаєв (Луїфер, 79) — Гуцуляк, Брістрич (Пайшао, 61), Назаренко (Макуана, 72).Паламарчук — Дубілей (Сидоренко, 82), Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець (Резепов, 88), Лісняк (Петько, 74), П’ятов, Богунов (Пушкарьов, 63) — Волохатий (Сад, 82), Козак.Попередження: Віалле — Лісняк