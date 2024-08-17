Україна
17 серпня 2024, 19:58
Динамо Київ здобуло вольову перемогу над Карпатами
Команда Владислава Лупашка забила надзвичайно швидкий гол, але очок так і не здобула.
Карпати — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
17 серпня 2024, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Динамо Київ 1:3
Голи: Очеретько, 1 — Піхальонок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пен.)
Карпати: Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа (Шах, 63), Альварес, Очеретько — Підлепенець (Стеніо, 63), Ігор (Устименко, 63), Костенко (Кузик, 46).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Андрієвський (Михайленко, 82), Лонвейк (Шапаренко, 46) — Волошин, Ванат, Кабаєв.
Попередження: Очеретько