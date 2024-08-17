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Карпати — Динамо Київ 1:3
Голи: Очеретько, 1 — Піхальонок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пен.)

Карпати: Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа (Шах, 63), Альварес, Очеретько — Підлепенець (Стеніо, 63), Ігор (Устименко, 63), Костенко (Кузик, 46).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Андрієвський (Михайленко, 82), Лонвейк (Шапаренко, 46) — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Попередження: Очеретько