Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня третього туру чемпіонату України, якi відбудуться 18 серпня.

Матчу Лівого берега та Шахтаря ми присвятили окремий анонс.

НЕДIЛЯ, 18 СЕРПНЯ, 15:30. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Між матчами проти Вікторії та Бетіса Кривбас приїде у гості до Рівного. Повага Вернидубу зокрема і клубу загалом, що вони обходяться без переносів, хоч і тут актуальне питання: а якби матчі були не з Вересом та Карпатами, їх все одно зіграли б? Із цими двома суперниками, які грають ближче до українсько-польського кордону, і Динамо матчі не переносило.

А загалом, Кривбас зараз перебуває в такому становищі, що має думати про будь-яку дрібницю, щоб набрати очки. У чотирьох матчах сезону три поразки – і взяти очки вдалося лише з Чорноморцем, який зараз заявку заповнити не може. Щось зламалося в механізмі: найкомандніша команда минулого сезону (Динамо та Шахтар набирали очки набагато впевненіше, але там більш ніж достатньо, зірок – а от Кривбас просто чудово діяв, як одне ціле) зараз грає посередньо і не може придушувати суперника шквалом атак.

Як часто буває у таких випадках, вилізли усі проблеми одночасно. Великі проблеми з бомбардиром, в обороні дуже багато стала означати втрата Бескоровайного, воротар, котрий чудово відіграв минулий сезон, раптово нагадав, що до 30 років він майже не грав у вищій лізі... І це ставить Верес у комфортне становище. На самому старті сезону у рівнян були складні суперники (Карпати, Динамо), але тепер вони можуть проявити себе краще. Команда здорово зміцнила атаку, повернувши з Полтави Степанюка – цікаво буде спостерігати за його зв'язком із Мрвальєвичем.

Орієнтовні склади

Верес: Кожухар — Протасевич, Мельник, Гончаренко, Вовченко — Кльоц, Яго — Шарай, Дахновський — Степанюк, Мрвальєвич

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Микитишин — Прінс

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може на своєму полі 30-й раз зіграти внічию в УПЛ. Безвиграшна домашня серія Вересу в УПЛ триває 3 гри: 2 нічиї та поразка. Безнічийна серія Кривбаса триває в УПЛ 8 ігор: 4 перемоги та 4 поразки. У попередніх 3-х гостьових матчах в УПЛ Кривбас очок не набирав. Кривбас може провести 260-й безгольовий матч в Чемпіонатах. Юрій Вернидуб біля керма різних клубів може зазнати 50-ї гостьової поразки в УПЛ. 10-й домашній матч Вереса при Олегу Шандруку в УПЛ. 25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський, 10-й — Єгор Твердохлііб (обидва — Кривбас).

прогноз 2:1

ЛНЗ — Рух

Недiля, 18 липня, 15:30. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

А у Черкасах, тим часом, зустрінуться дві протилежності. Скільки б мільйонів не влив у Рух Козловський, він хоче бачити у лавах своєї команди українців. Інфраструктура львівського клубу коштує десятки мільйонів євро (Ддишин говорив про 80-100 мільйонів), але на готових гравців клуб майже не витрачається. Зате не шкодує грошей на інфраструктуру, молодь, що принесла Руху для початку чемпіонство серед юніорів, а потім і багато перспективних гравців у першу команду. Власники ЛНЗ витратили на свій клуб менше (поки що?), але мають проблеми з лімітом на легіонерів. Не секрет, що в багатьох випадках привезти гравця з-за кордону дешевше і простіше, ніж знайти рівного йому за рівнем свого – і вже футболісти з чемпіонату Косово точно коштують дешевше, ніж вихованці Руху, заради яких будували цілу академію. Як наслідок, у стартовому складі ЛНЗ семеро легіонерів – максимально можлива кількість. Є “іноземні” та “українські” позиції, 37-річний Олійник не може поступитися місцем на полі легіонеру – тільки Наумцю: все у найкращих традиціях багатого футболу початку десятих. Поки що Рух виглядає набагато сильнішим. Це не означає, що його підхід є однозначно правильним, але у минулому турі львів'яни обіграли Оболонь 4:0. Черкасці на своєму полі програли Олександрії. Подивимося, як виявить себе футбольний інтернаціонал на тлі команди вихованців.

Орієнтовні склади

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Руніч, Краснопір, Лях

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч — Яшарі, Бар, Тілль — Олійник, Ассінор, Ейнел

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 9 ігор: 6 перемог та 3 поразки. Безпрограшна гостьова серія Руху триває в УПЛ 4 гри: перемога та 3 нічиї і до повторення клубного рекорду ще одна гра. ЛНЗ на своєму полі в УПЛ набрало менше очок (21), ніж в гостях (23). Рух при Віталію Пономарьову може загалом 20-й раз зіграти внічию або зазнати 10-ї поразки в УПЛ або здобути 10-ту гостьову перемогу. 10-й гол в УПЛ може забити Ілля Квасниця (Рух).