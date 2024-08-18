Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Лiвим берегом та Шахтарем, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ШАХТАР

НЕДIЛЯ, 18 СЕРПНЯ, 18:00. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Щойно черговий київський клуб вийшов в Українську Прем'єр-лігу, як йому доведеться приймати чемпіона. Це, безумовно, честь і в принципі одна з тих речей, заради яких скромні (провінційним Лівим берегом не назвеш) клуби виходять у вищу лігу. Поворознюк говорив, що мріє побачити у селі Петровому Реал, але зрозуміло, що регулярні візити Динамо та Шахтаря, з усіма їхніми багаторазовими чемпіонами – також привернення унікальної уваги. Що не скасовує факту, що змагатися з такими командами дуже складно.

А Лівому Берегу складно незалежно від суперника. Команда спочатку готувалася до сезону першої ліги, потім, коли стало відомо про плей-офф, була в кращому разі третім фаворитом на промоушн – а стартувати в сезоні мала через 4 дні після сенсаційної перемоги. І якщо з ЛНЗ вдалося бігати до останніх хвилин, то Ворскла – така кризова Ворскла, яку так активно залишають гравці – розгромила киян навіть на виїзді.

Просто навіть така Ворскла за рівнем гравців на кілька голів вища. У неї на заміні сидить Ковталюк, який, за всіх питань до нього, футболіст міжнародного рівня – з досвідом матчів та голів за грузинську Ділу. Для захисників Лівого берега і він виявився зброєю масової ураження – тим більше, що, поклавши руку на серце: ви хоча б одного з них на прізвище вже запам'ятали? Банада з Косовським-молодшим можуть претендувати на звання найвідоміших гравців, але вони тільки прийшли – та й складно їх, при всій повазі до них, назвати прямо-таки зірками.

Шахтар приїде на лівий берег Києва, взагалі-то, теж після сухої поразки. Полісся показало всій лізі, як грати проти “гірників”. Якщо відбиватися всією командою, свій гольовий шанс Марлон, Судаков і Бондаренко на чистих м'ячах отримають – а от якщо їх пресингувати, то й названа вище трійка матиме проблеми, і дефіцит на позиції опорника позначиться, й оборона може щось подарувати... Це все чудово, але, чесно, набагато ймовірніше, що на нещасному аутсайдері чемпіон просто зірве агресію. До кінця літа, після перерви на збірні, Лівий берег може стати серйозним бійцем – але не зараз.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Лівий Берег в УПЛ голів ще не забивав. Безнічийна серія Шахтаря триває в УПЛ 3 гри: перемога та 2 поразки. Шахтар при Маріно Пушичу може здобути 10-ту гостьову перемогу у всіх турнірах. Шахтар може провести 130-й безгольовий матч в Чемпіонатах. 100-й матч в УПЛ може провести Дмитро Різник (Шахтар). 100-й матч за Шахтар у всіх турнірах може провести Данило Сікан. 30-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах може забити Тарас Степаненко. 20-й гол в УПЛ може забити Олександр Зубков, 15-й — Микола Матвієнко, 10-й — Єгор Назарина (усі — Шахтар).

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