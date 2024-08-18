Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та криворізький Кривбас.
Даніель Соса, фото ФК Кривбас
18 серпня 2024, 14:27
Рівненський Верес та криворізький Кривбас зіграють на рівненському Авангарді в рамках третього туру української Прем'єр-ліги.
Олег Шандрук, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Сміяна на лівий фланг оборони, тоді як Кучеров повернеться до центру поля, а Гайдучик гратиме на вістрі атаки.
Юрій Вернидуб, на тлі поразки від чеської Вікторії Пльзень (0:1), використав із перших хвилин Сосу на лівому фланзі атаки.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Шарай, Кучеров, Яго, Дахновський — Степанюк — Гайдучик.
Запасні: Когут, Ющишин, Гакман, Мельник, Чечер, Куція, Кльоц, Луан, Світюха, Мрвальєвич.
Запасні: Маханьков, Драмбаєв, Конате, Бандейра, Оче, Аморозо, По, Микитишин, Хомченовський, Твердохліб, Задерака, Кожушко.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Соса — Прінс.
Гра Верес — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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