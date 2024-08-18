Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та криворізький Кривбас.

Рівненський Верес та криворізький Кривбас зіграють на рівненському Авангарді в рамках третього туру української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Сміяна на лівий фланг оборони, тоді як Кучеров повернеться до центру поля, а Гайдучик гратиме на вістрі атаки.

Юрій Вернидуб, на тлі поразки від чеської Вікторії Пльзень (0:1), використав із перших хвилин Сосу на лівому фланзі атаки.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Шарай, Кучеров, Яго, Дахновський — Степанюк — Гайдучик.

Запасні: Когут, Ющишин, Гакман, Мельник, Чечер, Куція, Кльоц, Луан, Світюха, Мрвальєвич.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Соса — Прінс.