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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та львівський Рух.

Черкаський ЛНЗ та львівський Рух зіграють поміж собою в рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі черкаського Центрального.

Андрес Карраско, після поразки від Олександрії (0:2), використав із перших хвилин Муравського в центрі захисту, тоді як Молло розташується на правому фланзі атаки.

Віталій Пономарьов, на тлі розгрому київської Оболоні (4:0), залучив до стартового складу Руніча праворуч у захисті, тоді як Квасниця та Карабін гратимуть на флангах атаки.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Дайко — Тілль, Яшарі, Олійник — Молло, Ассінор, Г. Пасіч.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумець, Ангелов, Момо.



Рух: Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Ванівський, Клайвер, Семотюк, Русяк, Товарницький, Денисов, Джурабаєв.



Гра ЛНЗ — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.