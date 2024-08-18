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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий берег та донецький Шахтар.

Київський Лівий берег та донецький Шахтар зіграють у третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий берег.

Віталій Первак, після поразки від полтавської Ворскли (0:3), залучив до стартового складу Дударенка на лівий фланг оборони, тоді як Співаков гратиме під нападником.

Маріно Пушич, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Франьїча в центрі оборони, тоді як Азарові зіграє ліворуч від нього, а Криськів розташується в опорній зоні. Сікан очолить атаку.

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Дедух, Банада — Синиця, Співаков, І. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Семенов, Шаповал, Сіднней, Косовський, Галас, Непейпієв, Литовченко.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Франьїч, Азарові — Криськів, Бондаренко — Педріньйо да Сілва, Судаков, Кевін — Сікан.

Запасні: Твардовський, Фесюн, Педріньйо Азеведо, Вінісіус, Грам, Фарина, Степаненко, Егіналду, Глущенко, Невертон, Траоре.



Гра Лівий берег — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.