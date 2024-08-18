По одному гравцю кожної з команд отримали по червоній картці в різних таймах.
Верес — Кривбас, фото УПЛ
18 серпня 2024, 17:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 51-й хвилині був вилучений Олександр Романчук (Кривбас) (грубий фол).
Верес — Кривбас 0:2
Голи: Прінс, 12, Стецьков, 81 (пен.)
Верес: Кожухар — Протасевич, (Гакман, 62) Гончаренко, Вовченко, Сміян — Шарай, Кучеров (Кльоц, 75), Яго, Дахновський (Куція, 62) — Степанюк (Луан, 62) — Гайдучик (Мрвальєвич, 71).
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго (Драмбаєв, 56) — Бізімана (Конате, 56), Вакулко (Бандейра, 87) — Д. Кузик, Луньов (Хомченовський, 46), Соса — Прінс (Кожушко, 64).
Попередження: Сміян, Гончаренко — Луньов
На 28-й хвилині був вилучений Максим Сміян (Верес) (друге попередження).