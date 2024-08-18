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Лівий берег — Шахтар 0:1
Гол: Сікан, 63

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко (Сіднней, 90) — Дедух (Косовський, 90), Банада — Синиця, Співаков (Литовченко, 72), І. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Франьїч, Азарові (Педріньйо Азеведо, 78) — Криськів, Бондаренко (Степаненко, 88) — Педріньйо да Сілва (Невертон, 90+3), Судаков, Кевін (Егіналду, 46) — Сікан (Траоре, 88).

Попередження: Дедух, Соколов, Синия — Егіналду