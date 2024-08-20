Україна

Гравець шукатиме собі новий колектив.

Лівий вінгер Артур Авагімян залишив Олександрію, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Угоду з 27-річним українцем було припинено за взаємною згодою сторін. Олександрію Авагімян представляв із січня 2022 року.

На рахунку нападника всього 11 матчів за "містян", з яких 1 у сезоні-2024/25. Гравця двічі віддавали в оренду Чорноморцю.

У 4 турі нової кампанії чемпіонату України колектив Руслана Ротаня прийматиме Шахтар.