Гравець шукатиме собі новий колектив.
Артур Авагімян, фото Олександрія
20 серпня 2024, 16:54
Лівий вінгер Артур Авагімян залишив Олександрію, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Угоду з 27-річним українцем було припинено за взаємною згодою сторін. Олександрію Авагімян представляв із січня 2022 року.
На рахунку нападника всього 11 матчів за "містян", з яких 1 у сезоні-2024/25. Гравця двічі віддавали в оренду Чорноморцю.
У 4 турі нової кампанії чемпіонату України колектив Руслана Ротаня прийматиме Шахтар.