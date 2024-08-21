Україна

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В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться Олімпія з селища Савинці, що на Полтавщині, та луганська Зоря.

Поєдинок відбудеться у Горішніх Плавнях на стадіоні Юність. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Олімпія Савинці — Зоря:

Аматорська Олімпія до цього здолала Кремінь (2:0) та Гірник-Спорт (4:2), тоді як для Зорі це буде перший матч у цьому розіграші турніру.

Луганці стартували в УПЛ із перемог над Інгульцем (2:1) та Чорноморцем (1:0), але поступились Олександрії (1:2).