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фото ФК Пробій
21 серпня 2024, 12:07
В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться Пробій з міста Городенка, що на Івано-Франківщині, та петровський Інгулець.
Поєдинок відбудеться у Горішніх Плавнях на стадіоні Колос. Стартовий свисток прозвучить о 15:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Пробій — Інгулець:
Друголіговий Пробій до цього здолав Хуст (4:0) та Реал-Фарма (1:0), тоді як для Інгульця це буде перший матч у цьому розіграші турніру.
Петровці стартували в УПЛ із нічиїх проти Колосу (0:0) та Полісся (1:1), але поступились Зорі (1:2).