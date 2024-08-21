Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться Пробій з міста Городенка, що на Івано-Франківщині, та петровський Інгулець.

Поєдинок відбудеться у Горішніх Плавнях на стадіоні Колос. Стартовий свисток прозвучить о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Пробій — Інгулець:

Друголіговий Пробій до цього здолав Хуст (4:0) та Реал-Фарма (1:0), тоді як для Інгульця це буде перший матч у цьому розіграші турніру.

Петровці стартували в УПЛ із нічиїх проти Колосу (0:0) та Полісся (1:1), але поступились Зорі (1:2).