Україна

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В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться закарпатський Минай та сумська Вікторія.

Поєдинок відбудеться у селі Минай на стадіоні Минай-Арена. Стартовий свисток прозвучить о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Минай — Вікторія:

Першолігова Вікторія до цього здолала МФК Металург (1:0) та Чернігів (1:0), тоді як Минай вибив Скалу 1911 (3:1).

Закарпатці стартували в Першій лізі із перемоги над Прикарпаттям (4:2), тоді як сумчани виграли в МФК Металург (3:1).