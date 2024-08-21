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фото facebook.com/fc.minaj.2015
21 серпня 2024, 12:39
В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться закарпатський Минай та сумська Вікторія.
Поєдинок відбудеться у селі Минай на стадіоні Минай-Арена. Стартовий свисток прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Минай — Вікторія:
Першолігова Вікторія до цього здолала МФК Металург (1:0) та Чернігів (1:0), тоді як Минай вибив Скалу 1911 (3:1).
Закарпатці стартували в Першій лізі із перемоги над Прикарпаттям (4:2), тоді як сумчани виграли в МФК Металург (3:1).