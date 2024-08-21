Україна

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В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться львівські Карпати та одеський Чорноморець.

Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні Україна. Стартовий свисток прозвучить о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Карпати — Чорноморець:

Для обох команд це буде перший матч у поточному розіграші турніру.

Карпати стартували в УПЛ з нічиєї проти Вересу (0:0), перемоги над Кривбасом (3:0) та поразки від Динамо Київ (1:3).

Одесити почали з поразок від Кривбасу (0:1) та Чорноморцю (0:1), а потім виграли в Колосу (1:0).