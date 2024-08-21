Україна

Команда з Кіровоградщини бере участь в 1/32 фіналу Кубка України.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк на своїй сторінці в Telegram повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Поворознюк поділився, що їхав на матч Пробій — Інгулець в Івано-Франківській області, але не впорався з керуванням дорогою до стадіону.

Зазначимо, що представники Другої ліги та УПЛ не зуміли виявити сильнішого в основний час поєдинку (2:2). Зараз триває додатковий час.