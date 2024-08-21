Україна

Основний та додатковий час команди завершили без голів.

Сезон українського футболу вже встиг набрати обертів і паралельно з матчами змагань на різних рівнях відбуваються протистояння в Кубку України. Незважаючи на те, що наразі йдеться виключно про ранні стадії розіграшу цього турніру, у них уже беруть участь представники "елітної" першості. Зокрема, у раунді 1/32 фіналу ковалівський Колос та київська Оболонь проводили регіональний двобій у мальовничому селі Ковалівка.

Для обох команд початок сезону УПЛ навряд чи можна вважати вдалим, бо жодної перемоги за три тури вони так і не здобули. Перевага "колосків" при цьому полягала лише в тому, що вони зіграли внічию на один раз більше за "пивоварів", але при цьому мали з ними однакову кількість забитих м’ячів за цей період, тож недалеко одна від одної пішли команди.

Шалена спека не оминула Ковалівку, як і будь-який куточок нашої країни цього дня, тож командам, відверто кажучи, було не до футболу. Але без гострих епізодів навіть перший тайм при цьому не минув. Колосу спочатку не вдавалось нав’язати боротьбу суперникам, і м’яч навіть одного разу зустрічався з правою стійкою воріт ковалівців у випадковому епізоді метушні в штрафному. Однак потім господарі відвели гру з власної половини, і вже біля воріт "пивоварів" почали виникати гострі ситуації.

Момент Ільїна посеред першого тайму з ударом від правого кута воротарського був таким, після якого рахунок мав би бути відкритим, але Олег поцілив повз дальню стійку. Це було загалом характерно для цієї гри — як не в каркас воріт, так повз нього пролітав м’яч у критичних ситуаціях. Дуже схожим на суперників моментом відзначились ковалівці, коли команди помінялись половинами, але м’яч усе одно знайшов ту саму праву штангу після удару головою від Бондаренка.

А ще було дуже потужне завершення першого тайму в плані атаки від Оболоні, коли спочатку Груша змарнував вихід віч-на-віч із воротарем на правому фланзі штрафного, а потім не переграв Мисака й Суханов. Якщо втрачати подібні моменти, то можна не дивуватись потім відсутності голів у грі. Те саме стосується й удару Блізніченка посеред другого тайму з лівого флангу штрафного, який парирував той-таки Мисак.

У підсумку, ця гра без забитих м’ячів у основний час перейшла до овертаймів, де команди продовжувались боротись, але сонце вже майже сіло, тож було трохи легше в плані погодних умов. І тут уже Колос мав залишати за собою додатковий час, бо для цього були відповідні гольові нагоди в Цурікова та Безбородька, однак ні — господарям знову не щастило із забитими м’ячами.

А потім почалась серія пенальті, де ми вже точно б побачили голи з будь-якого боку. Однак і тут для "колосків" усе починалось погано — Гагнідзе влучив у поперечину вже на другому пострілі, але Карась за мить до потенційної перемоги його команди взагалі пробив кудись повз ліву стійку. Після цього був черговий розмін результативними ударами, але наступним схибив Криворучко, який пробив у правий каркас воріт. Легендарний у контексті цього матчу.

Фінальний свисток арбітра Дениса Резнікова з Кам’янського відправив київську Оболонь до стадії 1/16 фіналу Кубка України, тоді як для ковалівського Колосу турнірний шлях завершився на доволі ранньому етапі.Колос —0:0 (4:5 – пен.)Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Оріховський (Криворучко, 72) — Ільїн, Гагнідзе, Велетень (Алефіренко, 60) — Паулаускас (Безбородько, 60).Федорівський — Мединський, Курко (Лук’янчук, 100), Дубко, Грисьо (Чернов, 89) — Черненко (Теслюк, 69), Мороз (Приймак, 83), Вітенчук, Блізніченко — Груша (Карась, 62) — Суханов (Тарануха, 69).Попередження: Криворучко, Бурда, Салабай — Карась, Мороз, Грисьо