Україна

Команда Олександра Бабича на чужому полі в резервному складі боротьби так і не нав'язала.

Посеред тижня наприкінці серпня чимала кількість українських команд могла відчути себе неначе учасниками єврокубкових кваліфікацій, бо брала участь у розіграші Кубка України. На доволі ранній стадії цього турніру, 1/32 фіналу, ми отримали кілька пар, які ще матимуть нагоду цього сезону зустрітись поміж собою на рівні Прем’єр-ліги. Зокрема, окремої уваги вартувало протистояння поміж львівськими Карпатами та одеським Чорноморцем на легендарному стадіоні Україна.

Новачки "елітного" дивізіону вже встигли створити гучну сенсацію, коли розгромили криворізький Кривбас на цій самій арені (3:0). Однак потім команди Владислава Лупашка десь не вистачило на протистояння проти київського Динамо (1:3). Тим часом "моряки" про такі результати могли тільки мріяти, бо першу перемогу в сезоні їм минулими вихідними приніс усього-лишень перший забитий м’яч у цьому футбольному році — ковалівський Колос поступився в Одесі (0:1).

Інтригу в цьому матчі було поховано ще до його початку, бо Олександр Бабич вирішив провести ротацію й замінив майже всіх основних гравців його команди, якщо таких узагалі можна назвати в колективі, який досі будується та активно працює на трансферному ринку. Відповідно, для "моряків" цей матч здавався не настільки принциповим у плані результату, тоді як суперники вийшли основою й просто закрили всі питання.

Карпати були більш потужними на будь-якій ділянці поля й у будь-якій ситуації — ось і все. Залишалось лише визначитись, коли "леви" почнуть забивати голи й пів години без реальних гольових моментів у їхньому виконанні виглядали трохи ніяково. Але як пішло наприкінці стартової половини, то вже одесити могли пакувати валізи.

Очеретько на 34 хвилині відзначився черговим голом із передачі Кузика з правого флангу штрафного, а вже за дев’ять хвилин удар Бабогла та рикошет забезпечили йому типу гольовий пас у зворотньому напрямку до воротарського під час подачі кутового з правого флангу. На цьому гру можна було фактично завершувати, але Карпати не зупинялись і навіть влучили в стійку за підсумком зрізки від голови Лотоцького незадовго до перерви.

У другій половині матчу почалась ротація й Бабич до свого "резервного" складу додавав геть необстріляних виконавців, що точно не покращувало загальну ситуацію. Домінування львів’ян при цьому сумнівів не викликало, тож наприкінці гри вони відзначились утретє, коли Чачуа розкрутив чотирьох суперників довкола себе в центрі штрафного й пробив повз воротаря.

Фінальний свисток арбітра Назарія Дьордя з Ужгорода відправив львівські Карпати до стадії 1/16 фіналу Кубка України, тоді як для одеського Чорноморця турнірний шлях завершився на доволі ранньому етапі.— Чорноморець 3:0Очеретько, 34, Кузик, 43, Чачуа, 75Кемкін — Саків, Адамюк, Бабогло (Педросо, 46), Клименко (Мірошніченко, 76) — Кузик (Костенко, 60), Альварес, Очеретько — Стеніо, Устименко (Чачуа, 60), Шах (Тлумак, 68).Вічний — Кисіль, Лотоцький (Удод, 55), Савченко, Кайо — Калин (Каптенко, 61), Васильєв, Хромей (Яновіч, 46) — Нето, Попов, Пшеничнюк.Попередження: Васильєв