Україна

Український форвард приєднався до табору "мужиків".

Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Пилипа Будківського, права на якого раніше належали житомирському Поліссю.

32-річний українець повернувся до табору "мужиків" на правах вільного агента, проте умови та терміни угоди між сторонами не повідомляються.

Нагадаємо, що Будківський вже виступав в складі луганчан в сезонах-2013-2016 та в сезонах-2018-2020.

За той час нападник провів 104 поєдинки у всіх турнірах, забив 27 м’ячів та віддав 6 результативних передач.