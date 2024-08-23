Український форвард приєднався до табору "мужиків".
Пилип Будківський, ФК Зоря
23 серпня 2024, 17:18
Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Пилипа Будківського, права на якого раніше належали житомирському Поліссю.
32-річний українець повернувся до табору "мужиків" на правах вільного агента, проте умови та терміни угоди між сторонами не повідомляються.
Нагадаємо, що Будківський вже виступав в складі луганчан в сезонах-2013-2016 та в сезонах-2018-2020.
За той час нападник провів 104 поєдинки у всіх турнірах, забив 27 м’ячів та віддав 6 результативних передач.